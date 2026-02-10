Верховная Рада Украины приняла законопроект, регулирующий вопросы эвакуации населения с территорий активных и возможных боевых действий.

Соответствующее решение парламент принял 10 февраля во время второго чтения. Его поддержали 259 народных депутатов.

Речь идет о законопроекте №12353 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов проведения эвакуации, размещения и жизнеобеспечения эвакуированного населения, обеспечения защиты детей, находящихся в населенных пунктах, расположенных на территориях активных и возможных военных (боевых) действий.

Документ подготовил Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования.

Закон комплексно обновляет нормы в сфере гражданской защиты, правового режима военного положения и семейного права.

Ожидается, что это усилит эффективность государственной политики по организации эвакуационных мероприятий в условиях военных угроз.

Документ устанавливает правила обязательной эвакуации населения с территорий активных и возможных военных (боевых) действий.

Обязательная эвакуация будет проводиться с территорий, которые правительство определит в установленном порядке.

Решение о ее проведении будут принимать областные и Киевская городская военные администрации на основании предложений военного командования на соответствующей территории.

Усиление защиты детей

Эвакуация может носить общий характер или касаться отдельных категорий населения.

В частности, речь идет о детях, лицах с инвалидностью, пожилых людях и других гражданах, которые из-за возраста или состояния здоровья не могут самостоятельно позаботиться о сохранении жизни и здоровья.

Одной из основных целей закона является усиление защиты детей. Документ прямо определяет возможность обязательной, в том числе принудительной, эвакуации детей в случае угрозы их безопасности на территориях активных или возможных боевых действий.

Кроме этого, закон устанавливает механизмы размещения и жизнеобеспечения эвакуированного населения, а также порядок эвакуации материальных и культурных ценностей. Эвакуированные граждане получат право на временное жилье из фондов для проживания.

Кабинет министров обязан в течение трех месяцев со дня опубликования закона обеспечить принятие и приведение в соответствие нормативно-правовых актов, необходимых для его реализации.

