Обязательная эвакуация во время войны: Верховная Рада приняла закон
- Верховная Рада приняла законопроект об обязательной эвакуации с территорий активных и возможных боевых действий, его поддержали 259 депутатов.
- Закон разрешает обязательную и прии необходимости принудительную эвакуацию детей.
Верховная Рада Украины приняла законопроект, регулирующий вопросы эвакуации населения с территорий активных и возможных боевых действий.
Соответствующее решение парламент принял 10 февраля во время второго чтения. Его поддержали 259 народных депутатов.
Верховная Рада приняла закон об эвакуации
Речь идет о законопроекте №12353 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов проведения эвакуации, размещения и жизнеобеспечения эвакуированного населения, обеспечения защиты детей, находящихся в населенных пунктах, расположенных на территориях активных и возможных военных (боевых) действий.
Документ подготовил Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования.
Закон комплексно обновляет нормы в сфере гражданской защиты, правового режима военного положения и семейного права.
Ожидается, что это усилит эффективность государственной политики по организации эвакуационных мероприятий в условиях военных угроз.
Документ устанавливает правила обязательной эвакуации населения с территорий активных и возможных военных (боевых) действий.
Обязательная эвакуация будет проводиться с территорий, которые правительство определит в установленном порядке.
Решение о ее проведении будут принимать областные и Киевская городская военные администрации на основании предложений военного командования на соответствующей территории.
Усиление защиты детей
Эвакуация может носить общий характер или касаться отдельных категорий населения.
В частности, речь идет о детях, лицах с инвалидностью, пожилых людях и других гражданах, которые из-за возраста или состояния здоровья не могут самостоятельно позаботиться о сохранении жизни и здоровья.
Одной из основных целей закона является усиление защиты детей. Документ прямо определяет возможность обязательной, в том числе принудительной, эвакуации детей в случае угрозы их безопасности на территориях активных или возможных боевых действий.
Кроме этого, закон устанавливает механизмы размещения и жизнеобеспечения эвакуированного населения, а также порядок эвакуации материальных и культурных ценностей. Эвакуированные граждане получат право на временное жилье из фондов для проживания.
Кабинет министров обязан в течение трех месяцев со дня опубликования закона обеспечить принятие и приведение в соответствие нормативно-правовых актов, необходимых для его реализации.