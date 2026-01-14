Принято решение об обязательной эвакуации детей вместе с родителями или законными представителями из пяти населенных пунктов Запорожской области.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Обязательная эвакуация из Запорожской области

По словам Кулебы, решение об обязательной эвакуации из пяти населенных пунктов Запорожской области принято во время очередного заседания Координационного штаба по вопросам эвакуации.

Он рассказал, что речь идет о 40 детях из 26 семей в двух общинах. Для их приема и размещения определена именно Черкасская область.

— Обязательная эвакуация – всегда трудный шаг. Но в условиях постоянных обстрелов – это единственный ответственный способ сохранить жизнь, прежде всего детей, – убежден Кулеба.

Как утверждает вице-премьер-министр по восстановлению, правительство обеспечивает четкую координацию действий, безопасный маршрут эвакуации и необходимую поддержку для каждой семьи на всех этапах вместе с Министерством социальной политики, Министерством внутренних дел, местными властями и всеми привлеченными службами.