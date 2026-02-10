Сегодня, 10 февраля, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №14067 о развитии устойчивого централизованного теплоснабжения.

Об этом сообщает вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Модернизация теплосетей

Это решение направлено на системную модернизацию теплосетей и поэтапное внедрение индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в домах, подключенных к централизованному теплоснабжению.

По словам Алексея Кулебы, установка индивидуальных тепловых пунктов позволяет сократить потребление тепла на 15–30%, уменьшить потери в сетях и повысить качество услуг для людей.

Законопроект №14067 предусматривает поэтапную установку индивидуальных тепловых пунктов — через три года после его вступления в силу. Для домов, где ИТП уже установлены или где нет технической возможности для монтажа, дополнительных требований в законе не предусмотрено.

Данный документ подготовлен в рамках Плана приоритетных действий Правительства на 2025 год и инициативы ЕС Ukraine Facility.

По состоянию на 10 февраля, в Киеве более 1,4 тыс. многоквартирных домов остаются без теплоснабжения после массированных российских атак. По словам мэра Виталия Кличко, более 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах пока невозможно подать тепло из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.

