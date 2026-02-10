Сьогодні, 10 лютого, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №14067 про розвиток сталого централізованого теплопостачання.

Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Модернізація тепломереж

Це рішення має на меті системно модернізувати тепломережі та поетапно впроваджувати індивідуальні теплові пункти (ІТП) у будинках, підключених до централізованого теплопостачання.

Зараз дивляться

За словами Олексія Кулеби, встановлення індивідуальних теплових пунктів дозволяє скоротити споживання тепла на 15–30%, зменшити втрати в мережах і підвищити якість послуг для людей.

Законопроєкт №14067 передбачає поетапне встановлення індивідуальних теплових пунктів – через три роки після набрання ним чинності. Для будинків, де ІТП вже встановлені або де немає технічної можливості для монтажу, додаткових вимог не передбачається у законі.

Даний документ підготували у межах Плану пріоритетних дій Уряду на 2025 рік та ініціативи ЄС Ukraine Facility.

Станом на 10 лютого, у Києві понад 1,4 тис. багатоквартирних будинків залишаються без теплопостачання після масованих російських атак. За словами мера Віталія Кличка, до понад 1100 багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах поки неможливо подати тепло через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.