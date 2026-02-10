Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про ІТП у будинках
- Верховна Рада підтримала розвиток ефективного та сталого централізованого теплопостачання.
- 10 лютого Рада прийняла за основу законопроєкт № 14067.
- Будинки з централізованим опаленням зможуть регулювати та обліковувати власне тепло.
Сьогодні, 10 лютого, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №14067 про розвиток сталого централізованого теплопостачання.
Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Модернізація тепломереж
Це рішення має на меті системно модернізувати тепломережі та поетапно впроваджувати індивідуальні теплові пункти (ІТП) у будинках, підключених до централізованого теплопостачання.
За словами Олексія Кулеби, встановлення індивідуальних теплових пунктів дозволяє скоротити споживання тепла на 15–30%, зменшити втрати в мережах і підвищити якість послуг для людей.
Законопроєкт №14067 передбачає поетапне встановлення індивідуальних теплових пунктів – через три роки після набрання ним чинності. Для будинків, де ІТП вже встановлені або де немає технічної можливості для монтажу, додаткових вимог не передбачається у законі.
Даний документ підготували у межах Плану пріоритетних дій Уряду на 2025 рік та ініціативи ЄС Ukraine Facility.
Станом на 10 лютого, у Києві понад 1,4 тис. багатоквартирних будинків залишаються без теплопостачання після масованих російських атак. За словами мера Віталія Кличка, до понад 1100 багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах поки неможливо подати тепло через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.