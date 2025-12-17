Служба безпеки України викрила та затримала ще одного агента ФСБ у лавах Сил оборони, який допомагав ворогу коригувати ракетно-дронові удари по військовій інфраструктурі.

СБУ викрила агента ФСБ у ЗСУ

Зловмисником виявився начальник медичного підрозділу однієї з бойових бригад ЗСУ, завербований російськими спецслужбами.

За даними слідства, агент передавав окупантам координати об’єктів у Київській, Житомирській та Чернігівській областях.

Основними цілями росіян були склади з боєприпасами та безпілотними системами українських військ.

Окрім цього, ФСБ намагалася отримати через нього інформацію про медичні склади та автопарки спеціального транспорту Сил оборони, який забезпечує передову медикаментами.

Для збору розвідданих посадовець під виглядом службових поїздок відвідував військові частини та логістичні бази на півночі країни.

Під час перебування на об’єктах він фіксував їхнє розташування та наносив координати на Google Maps, після чого передавав інформацію своєму куратору з ФСБ.

В обмін на співпрацю російська сторона обіцяла агенту грошову винагороду та «евакуацію» до родичів у РФ.

Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила цей задум, задокументувала протиправну діяльність та затримала фігуранта безпосередньо на робочому місці.

Паралельно було вжито заходів для убезпечення військових локацій.

Слідство встановило, що вербування відбулося через Telegram-канали, де підозрюваний поширював заклики до українських військових скласти зброю.

Під час обшуків у нього вилучили смартфон і ноутбук, які використовувалися для зв’язку з представником ФСБ.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оперативні та слідчі дії проводилися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело : СБУ

