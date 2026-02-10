У лавах ЗСУ викрили агента російської воєнної розвідки, який передавав ворогу координати дислокації підрозділів, складів, артилерії та позицій ППО у Харківській області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як затримали агента РФ на Харківщині

Зазначається, що “кротом” виявився завербований ворогом 30-річний мобілізований до однієї з бригад українських військ, що воює на Харківському напрямку.

– Фігурант зливав росіянам місця дислокації свого з’єднання та суміжних підрозділів Сил оборони, по яких РФ готувала серію ударів. Співробітники СБУ викрили та задокументували агента на початковому етапі його розвідницької діяльності, а після цього затримали, – йдеться у повідомленні.

В СБУ додали, що провели заходи для убезпечення локацій українських захисників у прифронтовій зоні та на передовій.

Розслідування встановило, що фігурант потрапив у поле зору ГРУ РФ, коли публікував прокремлівські коментарі на каналах в Telegram.

За даними СБУ, після вербування “кріт” об’їжджав на службовому авто територію Харківської області та позначав геолокації Сил оборони на картах в Google.

– Найбільше ворога цікавили координати запасних командних пунктів, логістичних складів та артилерії ЗСУ. Також росіяни намагалися дізнатися локації вогневих позицій ППО, яка прикриває наземні підрозділи українських військ, – сказано в заяві.

Відомство наголосило, що, повертаючись після вилазок, агент РФ узагальнював зібрані дані для передачі куратору – співробітнику 316 розвідувального центру ГРУ РФ.

Після одного з таких сеансів зв’язку чоловік самовільно залишив територію режимного об’єкта. Він планував, за даними СБУ, “залягти на дно” в помешканні своєї близької знайомої на Житомирщині.

Слідчі провели обшуки у затриманого, внаслідок яких вилучили у нього смартфон із доказами роботи на ворога, дві бойові гранати та майже 300 г вибухових речовин, які він забрав з собою, тікаючи з військової частини.

Агента РФ повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (частина 2 статті 111 КК) та незаконному поводженні зі зброєю і бойовими припасами (частина 11 статті 263 КК).

Повідомляється, що за вчинене зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала крота РФ у ЗСУ, який допомагав коригувати удари по військових об’єктах.

Джерело : СБУ

