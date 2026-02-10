СБУ та Нацполіція викрили агента ГРУ РФ у підрозділі ЗСУ на Харківщині
- СБУ та Нацполіція викрили мобілізованого військовослужбовця, який працював агентом ГРУ РФ у підрозділі ЗСУ на Харківському напрямку.
- Агент передавав ворогу координати дислокації підрозділів, складів, артилерії та позицій ППО для підготовки ударів.
- Затриманому оголосили підозру у державній зраді та незаконному поводженні зі зброєю – йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
У лавах ЗСУ викрили агента російської воєнної розвідки, який передавав ворогу координати дислокації підрозділів, складів, артилерії та позицій ППО у Харківській області.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Як затримали агента РФ на Харківщині
Зазначається, що “кротом” виявився завербований ворогом 30-річний мобілізований до однієї з бригад українських військ, що воює на Харківському напрямку.
– Фігурант зливав росіянам місця дислокації свого з’єднання та суміжних підрозділів Сил оборони, по яких РФ готувала серію ударів. Співробітники СБУ викрили та задокументували агента на початковому етапі його розвідницької діяльності, а після цього затримали, – йдеться у повідомленні.
В СБУ додали, що провели заходи для убезпечення локацій українських захисників у прифронтовій зоні та на передовій.
Розслідування встановило, що фігурант потрапив у поле зору ГРУ РФ, коли публікував прокремлівські коментарі на каналах в Telegram.
За даними СБУ, після вербування “кріт” об’їжджав на службовому авто територію Харківської області та позначав геолокації Сил оборони на картах в Google.
– Найбільше ворога цікавили координати запасних командних пунктів, логістичних складів та артилерії ЗСУ. Також росіяни намагалися дізнатися локації вогневих позицій ППО, яка прикриває наземні підрозділи українських військ, – сказано в заяві.
Відомство наголосило, що, повертаючись після вилазок, агент РФ узагальнював зібрані дані для передачі куратору – співробітнику 316 розвідувального центру ГРУ РФ.
Після одного з таких сеансів зв’язку чоловік самовільно залишив територію режимного об’єкта. Він планував, за даними СБУ, “залягти на дно” в помешканні своєї близької знайомої на Житомирщині.
Слідчі провели обшуки у затриманого, внаслідок яких вилучили у нього смартфон із доказами роботи на ворога, дві бойові гранати та майже 300 г вибухових речовин, які він забрав з собою, тікаючи з військової частини.
Агента РФ повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (частина 2 статті 111 КК) та незаконному поводженні зі зброєю і бойовими припасами (частина 11 статті 263 КК).
Повідомляється, що за вчинене зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
