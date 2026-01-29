По материалам контрразведки и Службы безопасности Украины 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получил вражеский агент, который готовил воздушную атаку по высоковольтным линиям электропередач (ЛЭП) Ровенской атомной электростанции (АЭС).

Об этом сообщают в СБУ.

Удар по ЛЭП Ровенской АЭС

Так, СБУ задержала предателя в мае 2025 года. Он пытался прикрепить GPS-трекер на опору ЛЭП. Именно по координатам с этого трекера российские военные планировали атаковать дронами энергетическую инфраструктуру и оставить без света часть северных регионов Украины.

Сейчас смотрят

Вражеским агентом оказался бывший работник цеха хозяйственного обеспечения на Ровенской АЭС. Сначала мужчина осуществлял скрытую разведку периметра высоковольтных линий вне постов охраны.

Впоследствии он по инструкции российского куратора приобрел GPS-трекер и прибыл к ЛЭП, чтобы его установить.

Во время задержания у злоумышленника нашли устройство и смартфон с доказательствами его контактов с врагом.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Источник : СБУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.