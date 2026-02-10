Руководительнице подразделения Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) представители одного из правоохранительных ведомств пытались установить оборудование для прослушивания.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Прослушивание руководительницы подразделения НАБУ

Устройство для прослушивания обнаружили у руководительницы подразделения НАБУ, которое занимается расследованием коррупции в оборонной сфере закупки дронов. Руководительница входит в состав группы детективов по делу Мидас.

Сейчас смотрят

Во время брифинга директор НАБУ Семен Кривонос сообщил детали обнаружения скрытых технических средств.

По его словам, несколько недель назад руководительница подразделения устанавливала себе электрическое оборудование, и ей незаконно сотрудники одного из правоохранительных органов вмонтировали средства для прослушивания, рассказал Кривонос.

Директор НАБУ заверил, что знает фамилии и структуры, которые стоят за этим случаем.

— Они уже знают, что мы знаем о них, — сказал Кривонос.

По словам директора НАБУ, данный случай является одним из элементов давления на антикоррупционные органы.

Спецоперация Мидас

10 ноября 2025 года в НАБУ и САП сообщили о спецоперации Мидас, которая касается разоблачения масштабной коррупции в сфере энергетики.

По данным следствия, фигуранты создали схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности на Энергоатом. НАБУ заявило, что в рамках расследования задержаны пятеро из семи подозреваемых.

Среди фигурантов дела – бизнесмен Тимур Миндич, которого следствие считает руководителем преступной организации, бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности Энергоатома, а также сотрудники так называемого бэк-офиса.

Дело Мидаса расследуют десять детективов Первого главного подразделения НАБУ, а на начальном этапе к работе было привлечено значительно больше сотрудников бюро.

Источник : НАБУ, Укрінформ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.