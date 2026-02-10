У керівниці підрозділу НАБУ, яка займається справою Мідас, виявили “прослушку”
- У керівниці підрозділу НАБУ виявили пристрій для прослуховування.
- Підрозділ займається розслідуванням корупції в оборонній сфері та закупівлях дронів.
- Посадовиця входить до групи детективів у справі Мідас.
Керівниці підрозділу Національного антикорупційного бюро (НАБУ) представники одного з правоохоронних відомств намагалися встановити обладнання для прослуховування.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Прослуховування керівниці підрозділу НАБУ
Пристрій для прослуховування виявили у керівниці підрозділу НАБУ, який займається розслідуванням корупції в оборонній сфері закупівлі дронів. Керівниця входить до складу групи детективів у справі Мідас.
Під час брифінгу директор НАБУ Семен Кривонос повідомив деталі виявлення прихованих технічних засобів.
За його словами, кілька тижнів тому керівниця підрозділу встановлювала собі електричне обладнання, і їй незаконно співробітники одного із правоохоронних органів вмонтували засоби для прослуховування, розповів Кривонос.
Директор НАБУ запевнив, що знає прізвища та структури, які стоять за цим випадком.
— Вони вже знають, що ми знаємо про них, — сказав Кривонос.
За словами директора НАБУ, даний випадок є одним з елементів тиску на антикорупційні органи.
Спецоперація Мідас
10 листопада 2025 року в НАБУ і САП повідомили про спецоперацію Мідас з викриття масштабної корупції у сфері енергетики.
Фігуранти створили схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема на Енергоатом. НАБУ заявило, що у межах розслідування затримано п’ятеро із сімох підозрюваних.
Серед фігурантів справи – бізнесмен Тимур Міндіч, якого слідство вважає керівником злочинної організації, колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки Енергоатома, а також працівники так званого бек-офісу.
Справу Мідас розслідують десять детективів Першого головного підрозділу НАБУ, а на початковому етапі до роботи було залучено значно більше співробітників бюро.