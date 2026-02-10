Ситуация с электроснабжением в Киеве остается сложной из-за чрезвычайно холодной погоды. Однако энергетикам удалось соблюсти графики отключения света в столице.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам заседания Штаба.

Ситуация с электроснабжением в Киеве тяжелая

— Провели заседание Штаба. В Киеве ситуация продолжает оставаться тяжелой из-за низких температур. Энергетики работают круглосуточно, чтобы ликвидировать последствия последних российских ударов. В то же время сегодня в столице удалось выдержать все графики отключений, — рассказал министр.

По его словам, сейчас усиливается техническое сотрудничество с партнерами.

— Изучаем возможность привлечения дополнительного оборудования ряда стран, где остановлены тепловые станции – они могут стать донорами запчастей, необходимых для восстановления нашей энергосистемы, – отметил Шмыгаль.

Министр сообщил, что четыре мощных генератора поступили от Бельгийского агентства по международному сотрудничеству Enabel.

Их приобрели и доставили в кратчайшие сроки – всего за три недели после запроса Минэнерго. Всего на пути в Украину находятся 500 генераторов из ЕС.

Шмыгаль добавил, что на этой неделе планируется отгрузить покупателям около 140 тонн оборудования.

— Спасибо всем партнерам за помощь. Спасибо нашим энергетикам, железнодорожникам, тепловикам, спасателям, всем, кто помогает людям, — подытожил он.

Напомним, по состоянию на сегодня в Киеве более 1 100 многоэтажек остаются без тепла из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ. Это дома в Дарницком и Днепровском районах.

Также без тепла остаются 200 домов в других районах столицы.

