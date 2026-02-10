Графики отключения света 11 февраля: как будут отключать электрику во вторник
В среду во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений света для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для предприятий.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики отключения света по всей Украине
— Завтра, 11 февраля, во всех регионах Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, — говорится в сообщении.
Отмечается, что графики были введены из-за последствий российских ракетно-дроновых обстрелов энергетической инфраструктуры.
В компании предупреждают, что ситуация в энергосистеме может измениться.
— Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно, — сообщили в Укрэнерго.
Графики отключения света в Киевской области
ДТЭК обнародовал графики отключения электроснабжения, которые будут действовать 11 февраля в Киевской области.
Графики отключения света в Днепре и области
Компания ДТЭК предоставила графики отключения света в Днепропетровской области на среду, 11 февраля.
Графики отключения света в Одесской области
ДТЭК предоставил графики отключения электроэнергии, которые будут применяться в среду в Одесской области.
Напомним, сегодня Владимир Зеленский провел электронное совещание по ситуации в энергетике в регионах Украины.
По словам президента, среди регионов сейчас самая сложная ситуация с электроснабжением в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.
По состоянию на сегодня в Киеве более 1 100 многоэтажек пока невозможно подать тепло из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ. Это дома в Дарницком и Днепровском районах.
Также без тепла 200 домов в разных районах.