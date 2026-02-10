Ситуація з електропостачанням у Києві залишається складною через надзвичайно холодну погоду. Проте енергетикам вдалося дотриматися графіків відключення світла у столиці.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання Штабу.

Ситуація з електропостачанням у Києві важка

– Провели засідання Штабу. У Києві ситуація продовжує залишатися важкою через низькі температури. Енергетики працюють цілодобово, аби ліквідувати наслідки останніх російських ударів. Водночас сьогодні в столиці вдалося витримати всі графіки відключень, – розповів міністр.

За його словами, зараз посилюється технічна співпраця з партнерами.

– Вивчаємо можливість залучення додаткового обладнання низки країн, де зупинені теплові станції – вони можуть стати донорами запчастин, необхідних для відновлення нашої енергосистеми, – зазначив Шмигаль.

Міністр повідомив, що чотири потужні генератори надійшли від Бельгійського агентства з міжнародного співробітництва Enabel.

Їх придбали та доставили в найкоротші терміни – всього за три тижні після запиту Міненерго. Всього на шляху до України перебувають 500 генераторів з ЄС.

Шмигаль додав, що цього тижня заплановано відвантажити набувачам близько 140 тонн обладнання.

– Дякуємо усім партнерам за допомогу. Дякую нашим енергетикам, залізничникам, тепловикам, рятувальникам, усім, хто допомагає людям, – підсумував він.

Нагадаємо, станом на сьогодні у Києві понад 1 100 багатоповерхівок залишаються без тепла через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ. Це будинки у Дарницькому та Дніпровському районах.

Також без тепла залишаються 200 будинків у інших районах столиці.

