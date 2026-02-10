У Києві ситуація важка, але вдалося витримати графіки відключень – Шмигаль
- У Києві вдалося дотриматися графіків відключення світла попри важку ситуацію через холодну погоду.
- З ЄС до України доставлять 500 генераторів, цього тижня відвантажать близько 140 тонн обладнання.
Ситуація з електропостачанням у Києві залишається складною через надзвичайно холодну погоду. Проте енергетикам вдалося дотриматися графіків відключення світла у столиці.
Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання Штабу.
Ситуація з електропостачанням у Києві важка
– Провели засідання Штабу. У Києві ситуація продовжує залишатися важкою через низькі температури. Енергетики працюють цілодобово, аби ліквідувати наслідки останніх російських ударів. Водночас сьогодні в столиці вдалося витримати всі графіки відключень, – розповів міністр.
За його словами, зараз посилюється технічна співпраця з партнерами.
– Вивчаємо можливість залучення додаткового обладнання низки країн, де зупинені теплові станції – вони можуть стати донорами запчастин, необхідних для відновлення нашої енергосистеми, – зазначив Шмигаль.
Міністр повідомив, що чотири потужні генератори надійшли від Бельгійського агентства з міжнародного співробітництва Enabel.
Їх придбали та доставили в найкоротші терміни – всього за три тижні після запиту Міненерго. Всього на шляху до України перебувають 500 генераторів з ЄС.
Шмигаль додав, що цього тижня заплановано відвантажити набувачам близько 140 тонн обладнання.
– Дякуємо усім партнерам за допомогу. Дякую нашим енергетикам, залізничникам, тепловикам, рятувальникам, усім, хто допомагає людям, – підсумував він.
Нагадаємо, станом на сьогодні у Києві понад 1 100 багатоповерхівок залишаються без тепла через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ. Це будинки у Дарницькому та Дніпровському районах.
Також без тепла залишаються 200 будинків у інших районах столиці.