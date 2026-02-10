Во вторник, 10 февраля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров провел два важных звонка с партнерами. В ходе переговоров стороны синхронизировали позиции по переговорному треку.

Об этом Рустем Умеров сообщил в Telegram.

Умеров обговорил с партнерами дипломатическую работу

Секретарь СНБО сообщил, что провел сегодня два важных звонка с международными партнерами.

Первый — с советниками по вопросам национальной безопасности стран E3: Франция, Германия и Великобритания.

Второй — с советниками по вопросам национальной безопасности стран NB8 (Северо-Балтийская восьмерка): Дания, Литва, Латвия, Эстония, Швеция, Норвегия, Финляндия и Исландия.

Умеров отметил, что во время звонков удалось синхронизировать позиции по переговорному треку и дальнейшей дипломатической работе.

Во время общения с партнерами секретарь СНБО подчеркнул необходимость действенных гарантий безопасности для Украины. По его словам, это одна из важных основ для долгосрочного мира.

— Страны E3 и NB8 — среди лидеров в поддержке нашего государства. Они оказывают критически важную помощь, и мы искренне благодарны за их поддержку и партнерство. Вместе движемся к справедливому и длительному миру для Украины, — резюмировал Умеров.

Напомним, вчера в вечернем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе состоятся международные мероприятия.

По его словам, украинская переговорная группа работает над документами, которые могут дать результат.

