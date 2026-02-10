Україна синхронізувала з партнерами позиції щодо переговорів – Умєров
- Рустем Умєров 10 лютого провів два дзвінки з міжнародним партнерами.
- Під час розмов сторони синхронізували позиції щодо перемовного треку та подальшої дипломатичної роботи.
У вівторок, 10 лютого, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров провів два важливі дзвінки з партнерами. Під час переговорів сторони синхронізували позиції щодо перемовного треку.
Про це Рустем Умєров повідомив у Telegram.
Умєров обговорив з партнерами дипломатичну роботу
Секретар РНБО поінформував, що провів сьогодні два важливі дзвінки з міжнародними партнерами.
Перший – з радниками з питань національної безпеки країн E3: Франція, Німеччина та Велика Британія.
Другий – з радниками з питань національної безпеки країн NB8 (Нордично-Балтійська вісімка): Данія, Литва, Латвія, Естонія, Швеція, Норвегія, Фінляндія та Ісландія.
Умєрові зазначив, що під час дзвінків вдалося синхронізувати позиції щодо перемовного треку і подальшої дипломатичної роботи.
Під час спілкування з партнерами секретар РНБО наголосив на необхідності дієвих гарантій безпеки для України. За його словами, це одна з важливих основ для довготривалого миру.
– Країни E3 та NB8 – серед лідерів у підтримці нашої держави. Вони надають критично важливу допомогу, і ми щиро вдячні за їхню підтримку та партнерство. Разом рухаємося до справедливого та тривалого миру для України, – резюмував Умєров.
Нагадаємо, вчора у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня відбудуться міжнародні заходи.
За його словами, українська переговорна група працює щодо документів, які можуть дати результат.