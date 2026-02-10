ВСУ ночью нанесли удар по дронным центрам и складам РФ на оккупированных территориях
- В районе Ялты в Донецкой области поражено ремонтная часть российских войск.
- В Запорожье уничтожен учебный центр пилотов БПЛА и производства FPV-дронов.
- В Курской области РФ зафиксировано попадание по пункту управления беспилотниками.
В ночь на 10 февраля на временно оккупированной территории Донецкой области в районе населенного пункта Ялта Силы обороны поразили ремонтную часть российских военных, а также ряд других объектов в Запорожье.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Удары ВСУ по целям врага
На временно оккупированной территории Запорожской области в районе населенного пункта Комыш-Заря поражен учебный центр подготовки пилотов БПЛА и производства FPV-дронов. В районе Хлеборобного наши воины нанесли удар по сосредоточению живой силы врага.
В районе населенного пункта Высокое, также на оккупированной части Запорожской области, Силы обороны атаковали пункт управления дронами вражеского подразделения из состава центра Рубикон.
Вчера, 9 февраля, на территории Курской области в районе Тьоткино зафиксировано попадание по пункту управления беспилотниками.
На временно оккупированной территории Донецкой области в районе Федоровки Силы обороны поразили полевой склад горюче-смазочных материалов российской армии.
Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
5 февраля Силы обороны Украины нанесли удар по ряду военных объектов противника на временно оккупированных территориях и в России, в частности по логистическому хабу, полигону, РЭБ и пунктам управления БПЛА.