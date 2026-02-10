У ніч на 10 лютого на тимчасово окупованій території Донецької області в районі населеного пункту Ялта Сили оборони уразили ремонтний підрозділ російських військових, а також низку інших об’єктів на Запоріжжі.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Удари ЗСУ по цілях ворога

На тимчасово окупованій території Запорізької області в районі населеного пункту Комиш-Зоря уражено навчальний центр підготовки пілотів БпЛА та виробництва FPV-дронів. В районі Хліборобного наші воїни вгатили по зосередженню живої сили ворога.

У районі населеного пункту Високе, що також на окупованій частині Запорізької області, Сили оборони атакували пункт управління дронами ворожого підрозділу зі складу центру Рубікон.

Вчора, 9 лютого, на території Курської області в районі Тьоткіного зафіксовано влучання по пункту управління безпілотниками.

На тимчасово окупованій території Донецької області в районі Федорівки Сили оборони уразили польовий склад пально-мастильних матеріалів російської армії.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

5 лютого Сили оборони України уразили низку військових об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях та в Росії, зокрема логістичний хаб, полігон, РЕБ і пункти управління БпЛА.

Джерело : Генштаб ЗСУ

