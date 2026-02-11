Атомные электростанции на подконтрольных территориях Украины пока все еще остаются частично разгруженными.

Об этом заявил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

Атомная генерация Украины: что известно о состоянии

Артем Некрасов отметил, что в среду, после очередных обстрелов, оказались временно обесточенными часть потребителей в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Сейчас смотрят

– Сложная остается ситуация в Киевской и Одесской областях. Энергетики работают круглосуточно, чтобы устранить последствия последних ударов и вернуть людям нормальный ритм жизни, – пояснил Некрасов во время ежедневного брифинга в Минэнерго, который транслировался онлайн.

Со своей стороны НЭК Укрэнерго сообщила, что по состоянию на утро 11 февраля уровень потребления был на 2,1% ниже, чем в это же время во вторник.

В компании считают, что причиной может быть применение большего объема мер ограничения в отдельных регионах.

Отмечается, что ограничения применяются во всех регионах, в том числе – аварийные отключения в определенных местах.

В НЭК в очередной раз призвали украинцев экономить ресурсы, чтобы помочь системе выдержать нагрузку.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что объекты атомной генерации Украины остаются приоритетными мишенями для российских атак, что требует усиленной защиты со стороны мира.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.