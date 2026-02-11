Атомні електростанції на підконтрольних територіях України наразі все ще залишаються частково розвантаженими.

Про це заявив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Атомна генерація України: що відомо про стан

Артем Некрасов зауважив, що в середу, після чергових обстрілів, виявилися тимчасово знеструмленими частина споживачів у Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

– Складною залишається ситуація на Київщині та Одещині. Енергетики працюють цілодобово, щоб усунути наслідки останніх ударів і повернути людям нормальний ритм життя, – пояснив Некрасов під час щоденного брифінгу в Міненерго, який транслювали онлайн.

Зі свого боку НЕК Укренерго повідомила, що станом на ранок 11 лютого рівень споживання був на 2,1% нижчим, ніж в цей же час вівторка.

У компанії вважають, що причиною може бути застосування більшого обсягу заходів обмеження в окремих регіонах.

Зазначається, що обмеження застосовуються в усіх регіонах, зокрема – аварійні відключення в певних місцях.

В НЕК вкотре закликали українців економити ресурси, щоб допомогти системі витримати навантаження.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що об’єкти атомної генерації України залишаються пріоритетними мішенями для російських атак, що потребує посиленого захисту з боку світу.

