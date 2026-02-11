Президент Украины Владимир Зеленский поручил проработать дополнительные решения по укреплению защиты объектов критической инфраструктуры на фоне постоянных российских атак по приграничным и прифронтовым регионам.

Зеленский поручил усилить защиту инфраструктуры

Об этом глава государства сообщил после проведения ежедневного селектора, во время которого заслушал доклады из обстрелов.

По его словам, только в Херсоне за минувшие сутки зафиксировано 470 ударных дронов, большинство из которых удалось подавить, однако были и попадания.

Сейчас смотрят

Трагические последствия имел один из ударов по Богодухову Харьковской области. Русский дрон попал в жилой дом, погибли два двухлетних мальчика, годовалая девочка и их отец. Мать детей находится в больнице.

Обстрелы потерпели также Донетчина, Днепропетровщина и Запорожье. Часть потребителей в Запорожье осталась без электроснабжения после ударов Шахедов, продолжаются восстановительные работы. В Донецкой области возобновляют газоснабжение после атак.

Президент подчеркнул, что вопросы безопасности являются ключевыми для страны.

– Поручил командующему Воздушными силами ВСУ вместе с Министерством обороны, Министерством энергетики и определенными руководителями общин проработать конкретные и обсужденные нами решения для усиления защиты объектов инфраструктуры, – написал он в своем телеграмм-канале.

Зеленский уточнил, что детали не могут быть обнародованы, однако речь идет о системных шагах, реализация которых должна быть обеспечена в ближайшее время.

Также глава государства подчеркнул, что поручил правительству полностью реализовать программу “упаковок тепла” на Полтавщине и поблагодарил ремонтные бригады, энергетики, ГСЧС и коммунальные службы, работающие в круглосуточном режиме над восстановлением в регионах.

Президент отметил, что продолжение атак России подрывает доверие к дипломатическим процессам, и подчеркнул необходимость донесения партнерам реальной ситуации с безопасностью в украинских областях.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.