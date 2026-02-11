Центральная избирательная комиссия признала Олесю Отраднову избранным народным депутатом Украины.

ЦИК признала Олесю Отраднову народным депутатом

Такое решение комиссия приняла после того, как признанный народным депутатом Роман Кравец не подал документы для регистрации данного статуса.

— Как известно, 19 января 2026 года Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе. Однако он в установленный законодательством срок, до 10 февраля 2026 года включительно, не подал в ЦИК для регистрации его народным депутатом Украины необходимых документов, — говорится в сообщении пресс-службы секретариата ЦИК.

Отмечается, что Кравец не подал и других документов, которые подтвердили бы наличие уважительных причин, препятствующих ему подать необходимые документы.

— Поэтому ЦИК признала Романа Кравца таким, который не получил депутатский мандат, — информирует ЦИК.

В то же время Комиссия признала Олесю Отраднову, следующую по очереди кандидатку, включенную в избирательный список политической партии Слуга народа под №160, избранной народным депутатом Украины.

Теперь Олеся Отраднова должна подать соответствующие документы в комиссию для ее регистрации народным депутатом Украины. Это она должна сделать не позднее чем на двадцатый день со дня официального обнародования сегодняшнего решения ЦИК.

В свою очередь ЦИК не позднее чем на пятый день со дня их получения принимает соответствующее решение.

