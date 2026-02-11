Центральна виборча комісія визнала Олесю Отраднову обраною народною депутаткою України.

ЦВК визнала Олесю Отраднову народною депутаткою

Таке рішення комісія ухвалила після того, як визнаний народним депутатом Роман Кравець не подав документи для реєстрації цього статусу.

– Як відомо, 19 січня 2026 року Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Однак він у визначений законодавством строк, до 10 лютого 2026 року включно, не подав до ЦВК для реєстрації його народним депутатом України необхідних документів, – йдеться у повідомленні пресслужби секретаріату ЦВК.

Зазначається, що Кравець не подав й інших документів, що засвідчили б наявність поважних причин, які перешкоджають йому подати потрібні документи.

Зараз дивляться

– Відтак ЦВК визнала Романа Кравця таким, який не набув депутатського мандата, – інформує ЦВК.

Водночас Комісія визнала Олесю Отраднову, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку політичної партії Слуга народу під №160, обраною народною депутаткою України.

Тепер Олеся Отраднова має подати відповідні документи до комісії для її реєстрації її народною депутаткою України. Це вона має зробити не пізніше як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення сьогоднішнього рішення ЦВК.

У свою чергу ЦВК не пізніш як на п’ятий день з дня їх отримання ухвалює відповідне рішення.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.