Російські пропагандистські медіа повідомляють про атаку на нафтопереробний завод у Волгограді.

Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.

Атака на Волгоградський НПЗ 11 лютого: що відомо

За повідомленнями російських ресурсів, у ніч на 11 лютого в районі Волгоградського нафтопереробного заводу пролунала серія вибухів.

Місцеві жителі заявляли про масовану атаку безпілотників.

Губернатор Волгоградської області підтвердив факт пожежі на території заводу на півдні міста.

За його словами, підрозділи ППО РФ нібито відбивали атаку дронів по об’єктах енергетичної та цивільної інфраструктури.

Також повідомлялося про пошкодження квартири у місті Волжський та падіння БпЛА на території дитячого садка.

За попередніми даними, постраждалих немає.

За результатами OSINT-аналізу ASTRA, уражено підприємство Лукойл-Волгограднефтепереработка у Красноармійському районі Волгограда.

Один із знімків пожежі, як стверджується, зроблений із Загорської вулиці — приблизно за 31 км від місця займання.

На фото видно загоряння на території НПЗ за адресою: вул. 40 років ВЛКСМ, 55.

За підрахунками ASTRA, це щонайменше дев’ята атака на цей завод із початку повномасштабної війни.

Водночас незалежного підтвердження масштабу пошкоджень наразі немає.

Що відомо про Волгоградський НПЗ

Волгоградський нафтопереробний завод розташований у місті Волгоград та є одним із найбільших підприємств нафтопереробки на півдні Росії.

Завод входить до структури компанії Лукойл та спеціалізується на переробці сирої нафти з виробництвом бензину, дизельного пального, авіаційного палива та інших нафтопродуктів.

Підприємство має стратегічне значення для паливного забезпечення регіону та логістики російської армії, оскільки забезпечує пальним південні та центральні області РФ.

