В Офісі Президента України відреагували на інформацію Financial Times про нібито вимогу адміністрації США провести вибори до 15 травня.

Про це Укрінформу повідомило джерело в Офісі Президента.

Реакція ОП на публікацію Financial Times: що відомо

У коментарі зазначається, що за умов постійних обстрілів і жертв серед цивільного населення серйозно говорити про виборчий процес найближчими тижнями складно.

— Якщо росіяни кожен день вбивають, то як можна оголошувати чи всерйоз розглядати вибори найближчими тижнями? Ніхто ж не проти виборів, але має бути безпека, — наголосили в ОП.

В Офісі також звернули увагу, що лише цієї ночі внаслідок російської атаки на Харківщині загинули троє дітей, яким не було й двох років.

Що писала Financial Times

Раніше видання Financial Times із посиланням на власні джерела повідомило, що Україна нібито почала готуватися до проведення президентських виборів і референдуму щодо мирної угоди з Росією.

За даними газети, адміністрація президента США Дональда Трампа могла вимагати організувати голосування до 15 травня, пригрозивши у разі відмови позбавити Київ гарантій безпеки.

Раніше у Центральній виборчій комісії раніше заявляли, що між завершенням воєнного стану та початком виборчого процесу має пройти щонайменше шість місяців.

Оскільки після скасування воєнного стану необхідний перехідний період для підготовки інфраструктури, оцінки безпекової ситуації та організаційних процедур.

Водночас строки самого виборчого процесу пропонується залишити без змін:

для виборів президента України – 90 днів;

для виборів народних депутатів – 60 днів.

У ЦВК наголосили, що під час підготовчого етапу має бути проаналізована можливість проведення голосування на окремих територіях з урахуванням наслідків війни, а також готовність виборчих дільниць за кордоном у взаємодії з МЗС.

