Міністр енергетики України Денис Шмигаль провів зустріч з послами країн Великої сімки (G7) та Європейського Союзу. Вони обговорили відновлення енергетики та підготовку до наступного осінньо-зимового періоду.

Як заявив Денис Шмигаль, він поінформував послів країн G7 та ЄС про загальну складну ситуацію в енергетиці, спричинену масованими атаками Росії на українські об’єкти.

За його словами, необхідно відновити генерацію, підстанції та мережі, а також сформувати резерви обладнання та потужностей. Водночас в України є потреба у великих генераторах і трансформаторах.

Як зазначив Шмигаль, Україна вже розпочала підготовку до наступного опалювального сезону. Він зазначив, що допомога партнерів є особливо цінною під час формування запасів енергоносіїв.

– Наша мета — розвиток і розбудова когенерації, – стверджує міністр енергетики.

Шмигаль розповів, що лише з 26 січня до України надійшло понад 560 одиниць енергетичного обладнання від різних країн, зокрема, G7.

За його словами, 1152 тонни розподілили з хабів Міністерства енергетики України для підтримки лікарень, соціальної інфраструктури та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як розповів Шмигаль, Україна зацікавлена у передаванні виведеного з експлуатації, але придатного до використання енергетичного обладнання.

Також під час зустрічі обговорили створення Ukraine Energy Support Coordination Group за прикладом оборонного Рамштайну. Шмигаль анонсував підготовку до такої зустрічі вже найближчим часом.

Крім цього, Шмигаль обговорив з послами країн G7 та ЄС важливі стратегічні ініціативи розвитку енергетичного сектору України у сфері цифровізації, підвищення ефективності, приватизації та корпоратизації.

Як розповів міністр, він закликав партнерів розглянути участь у відновленні енергетичного сектору України.

