Президент України Володимир Зеленський доручив опрацювати додаткові рішення для зміцнення захисту об’єктів критичної інфраструктури на тлі постійних російських атак по прикордонних і прифронтових регіонах.

Зеленський доручив посилити захист інфраструктури

Про це глава держави повідомив після проведення щоденного селектора, під час якого заслухав доповіді з громад, що зазнають обстрілів.

За його словами, лише в Херсоні за минулу добу зафіксовано 470 ударних дронів, більшість із яких вдалося подавити, однак були і влучання.

Трагічні наслідки мав один із ударів по Богодухову на Харківщині. Російський дрон влучив у житловий будинок, загинули двоє дворічних хлопчиків, однорічна дівчинка та їхній батько. Мати дітей перебуває у лікарні.

Обстрілів зазнали також Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Частина споживачів у Запоріжжі залишилась без електропостачання після ударів Шахедів, тривають відновлювальні роботи. На Донеччині відновлюють газопостачання після атак.

Президент наголосив, що безпекові питання є ключовими для країни.

– Доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ разом з Міністерством оборони, Міністерством енергетики та визначеними керівниками громад опрацювати конкретні й обговорені нами рішення для посилення захисту обʼєктів інфраструктури, – написав він у своєму телеграм-каналі.

Зеленський уточнив, що деталі не можуть бути оприлюднені, однак ідеться про системні кроки, реалізація яких має бути забезпечена найближчим часом.

Також глава держави підкреслив, що доручив уряду повністю реалізувати програму “пакунків тепла” на Полтавщині та подякував ремонтним бригадам, енергетикам, ДСНС і комунальним службам, які працюють у цілодобовому режимі над відновленням у регіонах.

Президент зазначив, що продовження атак Росії підриває довіру до дипломатичних процесів, і наголосив на необхідності донесення партнерам реальної ситуації з безпекою в українських областях.

