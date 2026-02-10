Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Это открывает возможность введения контролируемого экспорта украинского вооружения на рынки партнерских государств.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

— Следующий шаг — формирование понятного механизма контролируемого экспорта. Эти решения уже отрабатываются центральными органами власти и членами межведомственной комиссии. Украинский ОПК уже доказал свою эффективность в самых сложных условиях. Наши технологии должны стать основой безопасности не только внутри государства, но и для наших союзников, — написал Умеров в Telegram.

Он подчеркнул, что государство должно получать максимальную выгоду от развития оборонно-промышленного комплекса.

Это позволит расширять отрасль, в том числе на внешних рынках, и обеспечивать ключевые задачи национальной безопасности.

По словам Умерова, контролируемый экспорт вооружения открывает возможности для создания новых партнерств в сфере безопасности и привлечения инвестиций в оборонную сферу.

— При этом Межведомственная комиссия создает четкие и прозрачные правила, где продажа происходит под контролем государства и с пользой для украинской обороны, — считает он.

Секретарь СНБО обратил внимание, что производственные мощности в сферах беспилотных систем, радиоэлектронной борьбы и разведки уже превышают объемы государственных закупок.

В такой ситуации согласованная продажа этой продукции партнерам позволяет привлекать дополнительные инвестиции в развитие оборонных технологий и создавать новые инновационные решения для Сил обороны.

— У нас есть уникальный опыт, который нужно превратить в устойчивую, долгосрочную индустриальную способность государства, — подчеркнул Умеров.

Что известно об указе №109/2026

Указ о персональном составе Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля обнародован 10 февраля на сайте Офиса президента.

Документ предусматривает обновление состава комиссии из 17 человек. Ее председателем будет первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский.

Его заместителями станут заместитель министра обороны Юрий Мироненко и заместитель министра иностранных дел Александр Мищенко.

Секретарем комиссии назначен руководитель департамента по вопросам оборонно-промышленного комплекса, военно-технического сотрудничества и экспортного контроля аппарата СНБО Андрей Тивончук.

На днях Зеленский анонсировал расширение украинских технологий в странах Европы. По его словам, речь идет о производстве дронов, в частности в Германии и Великобритании.

