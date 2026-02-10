Зеленський затвердив склад комісії для запуску експорту української зброї – Умєров
- Володимир Зеленський затвердив новий склад комісії з військово-технічного співробітництва та експортного контролю для запуску контрольованого експорту зброї.
- Це відкриває можливості для нових безпекових партнерств та залучення інвестицій у оборонну галузь.
Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.
Це відкриває можливість запровадження контрольованого експорту українського озброєння на ринки партнерських держав.
Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.
Зеленський затвердив новий склад міжвідомчої комісії з ВТС
– Наступний крок – формування зрозумілого механізму контрольованого експорту. Ці рішення вже відпрацьовуються центральними органами влади та членами міжвідомчої комісії. Український ОПК вже довів свою ефективність у найскладніших умовах. Наші технології повинні стати основою безпеки не лише всередині держави, а й для наших союзників, – написав Умєров у Telegram.
Він наголосив, що держава має отримувати максимальні вигоди від розвитку оборонно-промислового комплексу. Це дасть змогу розширювати галузь, у тому числі на зовнішніх ринках та забезпечувати ключові завдання національної безпеки.
За словами Умєрова, контрольований експорт озброєння відкриває можливості для створення нових безпекових партнерств і залучення інвестицій у сферу оборони.
– При цьому, Міжвідомча комісія створює чіткі та прозорі правила, де продаж відбувається під контролем держави та з користю для української оборони, – вважає він.
Секретар РНБО звернув увагу, що виробничі потужності у сферах безпілотних систем, радіоелектронної боротьби та розвідки вже перевищують обсяги державних закупівель.
У такій ситуації узгоджений продаж цієї продукції партнерам дозволяє залучати додаткові інвестиції у розвиток оборонних технологій і створювати нові інноваційні рішення для Сил оборони.
– Ми маємо унікальний досвід, який потрібно перетворити на стійку, довгострокову індустріальну спроможність держави, – наголосив Умєров.
Що відомо про указ №109/2026
Указ про персональний склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю оприлюднено 10 лютого на сайті Офісу президента.
Документ передбачає оновлення складу комісії з 17 осіб. Її головою буде перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський.
Його заступниками стануть заступник міністра оборони Юрій Мироненко та заступник міністра закордонних справ Олександр Міщенко.
Секретарем комісії визначили керівника департаменту з питань оборонно-промислового комплексу, військово-технічного співробітництва та експортного контролю апарату РНБО Андрія Тивончука.
Днями Зеленський анонсував розширення українських технологій у країни Європи. За його словами, мова йде про виробництво дронів, зокрема у Німеччині та Великій Британії.