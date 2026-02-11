Несмотря на агрессивные попытки россиян навязать инициативу, украинские защитники удерживают ключевые рубежи, контролируют ситуацию на горячих направлениях и, благодаря выбранной тактике, сдерживают продвижение врага, нанося ему потери.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Ситуация на фронте по состоянию на 11 февраля 2026 года: что сказал Сырский

Александр Сырский подчеркнул, что россияне продолжают действовать агрессивно, пытаясь навязать украинцам свою инициативу.

– Однако наши подразделения сохраняют устойчивость и контроль над ключевыми рубежами. Наша цель – удерживать российского агрессора в постоянном напряжении, наносить ему потери, не допускать его продвижения вперед. Выбранная нами тактика дает результат, – сообщил главнокомандующий.

Он добавил, что работает в войсках на горячих направлениях и в одном из командных пунктов встретился с командирами подразделений ДШВ и штурмовых полков по оперативной обстановке в Запорожской и Днепропетровской областях.

По его словам, среди проблемных вопросов остаются логистика, ремонт техники и эвакуация раненых.

Ранее Сырский сообщил, что переход Вооруженных сил Украины на корпусную систему управления уже дает практические результаты на поле боя, в частности способствует росту потерь противника и улучшает управляемость подразделениями.

