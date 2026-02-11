Попри агресивні спроби росіян нав’язати ініціативу, українські захисники утримують ключові рубежі, контролюють ситуацію на гарячих напрямках і, завдяки обраній тактиці, стримують просування ворога, завдаючи йому втрат.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Ситуація на фронті станом на 11 лютого 2026: що сказав Сирський

Олександр Сирський наголосив, що росіяни продовжують діяти агресивно, намагаючись нав’язати українцям свою ініціативу.

– Однак наші підрозділи зберігають стійкість і контроль над ключовими рубежами. Наша мета – утримувати російського агресора в постійній напрузі, завдавати йому втрат, не допускати його просування вперед. Обрана нами тактика дає результат, – повідомив головнокомандувач.

Він додав, що працює у військах на гарячих напрямках і в одному з командних пунктів зустрівся з командирами підрозділів ДШВ та штурмових полків щодо оперативної обстановки в Запорізькій і Дніпропетровській областях.

За його словами, серед проблемних питань залишаються логістика, ремонт техніки й евакуація поранених.

Раніше Сирський повідомив, що перехід Збройних сил України на корпусну систему управління вже дає практичні результати на полі бою, зокрема сприяє зростанню втрат противника та покращує керованість підрозділами.

