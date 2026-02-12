РФ вербує українців для реєстрації Starlink під виглядом “допомоги ЗСУ” — СБУ
- Російські окупанти намагаються завербувати українців для реєстрації терміналів Starlink через ЦНАПи, видаючи себе за військових ЗСУ або пропонуючи гроші за "допомогу".
- У СБУ попередили, що такі дії кваліфікуються як державна зрада і караються довічним ув'язненням, оскільки допомагають ворогу відновити зв'язок на фронті.
Російська Федерація намагається завербувати українців для реєстрації терміналів Starlink, якими користуються окупанти для ведення повномасштабної війни.
Спроби РФ зареєструвати термінали Starlink
Як зазначають у Службі безпеки України, за такі дії передбачена кримінальна відповідальність.
У СБУ розповіли, що російські війська зіткнулися з блокуванням терміналів Starlink на всій лінії фронту.
– Встановлено, що окупанти намагаються відновити цей канал зв’язку в будь-який спосіб. Зокрема, пропонують українським громадянам за гроші зареєструвати у ЦНАПах термінали, якими користуються росіяни, – йдеться у повідомленні.
Як зазначили у СБУ, ворог діє як напряму, розміщуючи оголошення з відповідними запитами на реєстрацію в інтернеті, так і вдається до маніпуляцій.
Зокрема, росіяни видають себе за українських військових, які нібито придбали Starlink за власні гроші та не можуть його зареєструвати, тому звертаються “за допомогою” до українських громадян.
У Службі безпеки України закликали громадян бути пильними та не вдаватися до подібних дій.
Водночас у СБУ наголосили, що співпраця з російськими окупантами кваліфікується як державна зрада в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111) Кримінального кодексу України , що передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як стверджують у СБУ, варто повідомляти, якщо ви стикалися із зазначеними злочинами або були їхніми свідками через:
- чат-бот Спали ФСБшника у Telegram;
- телефон: 0800501482;
- електронну пошту: callcenter@ssu.gov.ua.
У Службі безпеки України додали, що люди, які добровільно допомагають ворогу, стають співучасниками його злочинів, а також сприяють подальшій загибелі українських військових і цивільних, тому мають постати перед відповідальністю.