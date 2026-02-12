Російська Федерація намагається завербувати українців для реєстрації терміналів Starlink, якими користуються окупанти для ведення повномасштабної війни.

Спроби РФ зареєструвати термінали Starlink

Як зазначають у Службі безпеки України, за такі дії передбачена кримінальна відповідальність.

У СБУ розповіли, що російські війська зіткнулися з блокуванням терміналів Starlink на всій лінії фронту.

– Встановлено, що окупанти намагаються відновити цей канал зв’язку в будь-який спосіб. Зокрема, пропонують українським громадянам за гроші зареєструвати у ЦНАПах термінали, якими користуються росіяни, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у СБУ, ворог діє як напряму, розміщуючи оголошення з відповідними запитами на реєстрацію в інтернеті, так і вдається до маніпуляцій.

Зокрема, росіяни видають себе за українських військових, які нібито придбали Starlink за власні гроші та не можуть його зареєструвати, тому звертаються “за допомогою” до українських громадян.

У Службі безпеки України закликали громадян бути пильними та не вдаватися до подібних дій.

Водночас у СБУ наголосили, що співпраця з російськими окупантами кваліфікується як державна зрада в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111) Кримінального кодексу України , що передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як стверджують у СБУ, варто повідомляти, якщо ви стикалися із зазначеними злочинами або були їхніми свідками через:

чат-бот Спали ФСБшника у Telegram;

телефон: 0800501482;

електронну пошту: callcenter@ssu.gov.ua.

У Службі безпеки України додали, що люди, які добровільно допомагають ворогу, стають співучасниками його злочинів, а також сприяють подальшій загибелі українських військових і цивільних, тому мають постати перед відповідальністю.

