Удар РФ 27 января остановил нефтепровод Дружба: Сибига ответил на жалобы Венгрии
- Глава МИД Андрей Сибига призвал Венгрию прекратить политику "двойных стандартов" и адресовать претензии по поводу остановки транзита нефти Москве, чьи удары 27 января разрушили инфраструктуру нефтепровода Дружба.
- Министр подчеркнул, что причиной энергетических проблем является российская агрессия, однако правительство Орбана до сих пор не смогло диверсифицировать поставки и признать Россию виновной в обстрелах.
Украина отреагировала на намерения венгерской стороны снова жаловаться на проблемы с транзитом российской нефти через нефтепровод Дружба. Настоящая причина перебоев – не действия Украины, а регулярные обстрелы со стороны России.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
МИД о претензиях Венгрии по транзиту нефти
– Мы знаем, что венгерская сторона готовится снова пожаловаться на проблемы с транзитом российской нефти через нефтепровод Дружба. Мы можем только посоветовать им обратиться к своим “друзьям” в Москве с этими фотографиями. Это горящая инфраструктура нефтепровода Дружба после последнего целенаправленного российского удара 27 января, который остановил транзит нефти, – отметил Сибига.
По его словам, Венгрия не выразила российским войскам никакого протеста по этому поводу. Он отметил, что в Будапеште даже не смогли произнести слово – Россия. Двойные стандарты в лучшем виде, утверждает глава МИД Украины.
По его мнению, правда заключается в том, что Москва перестала быть надежным поставщиком, когда начала полномасштабную агрессию против Украины. Эта агрессия является причиной всех проблем, убежден Сибига.
К сожалению, отметил глава МИД Украины, лет этой реальности оказалось недостаточно, чтобы правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана осознало это и диверсифицировало поставки. В то же время Украина предлагает им открыть глаза, резюмировал он.