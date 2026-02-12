Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №111/2026, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 января 2026 года О гарантиях безопасности для Украины.

Зеленский подписал указ о гарантиях безопасности

Документ обнародован на официальном сайте главы государства.

– Согласно статье 107 Конституции Украины, постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 января 2026 года О гарантиях безопасности для Украины, – говорится в документе.

Контроль за исполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова. Указ вступает в силу со дня опубликования.

В самом решении отмечается, что СНБО рассмотрел предложения по предоставлению Украине гарантий безопасности, подготовленные по итогам работы украинской делегации в рамках переговорного процесса с Соединенными Штатами, другими международными партнерами и представителями Российской Федерации с целью достижения справедливого и устойчивого мира.

Совет поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством обороны в установленном порядке безотлагательно подготовить и представить президенту Украины проекты международных договоров по гарантиям безопасности для Украины.

Напомним, 4-5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров с участием делегаций Украины, США и РФ.

По его итогам, глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что стороны в течение двух дней детально обсуждали нерешенные вопросы, в частности методы внедрения перемирия и мониторинг прекращения боевых действий.

