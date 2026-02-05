В Абу-Дабі завершився другий день тристоронніх переговорів: що відомо
- В Абу-Дабі завершився другий день тристоронніх перемовин між Україною, США та Росією.
- Кирило Буданов назвав зустріч конструктивною. Керівник Офісу президента подякував посередникам за організацію зустрічі, результати якої наразі синхронізуються між сторонами.
В Абу-Дабі завершився другий день нового раунду тристоронніх перемовин між Україною, США та Росією.
Про це розповіла речниця секретаря Ради національної безпеки та оборони України Діана Давітян у коментарі журналістам.
Переговори в Абу-Дабі завершено
Як зазначив керівник Офісу президента Кирило Буданов у коментарі РБК-Україна, тристоронні переговори в Абу-Дабі пройшли дійсно конструктивно.
Він додав, що вдячний Сполученим Штатам Америки та Об’єднаним Арабським Еміратам за якісну організацію та посередництво.
Як відомо, керівник Офісу президента є одним з учасників української делегації на переговорах у столиці ОАЕ.
За словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, ключовим завданням на цьому етапі є фінальна синхронізація позицій усіх учасників.
Раніше Факти ICTV повідомляли, що сьогодні, 5 лютого, стартував другий день переговорів в Абу-Дабі.
Як зазначив Умєров, робота відбувалася у тих самих форматах, що й учора. Зокрема, були тристоронні консультації, робота в групах та подальша синхронізація позицій.