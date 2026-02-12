Президент України Володимир Зеленський підписав указ №111/2026, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 30 січня 2026 року Про гарантії безпеки для України.

Зеленський підписав указ про гарантії безпеки

Документ оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

– Відповідно до статті 107 Конституції України, постановляю увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 січня 2026 року Про гарантії безпеки для України, – йдеться у документі.

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, покладений на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зараз дивляться

У самому рішенні зазначається, що РНБО розглянула пропозиції щодо надання Україні гарантій безпеки, підготовлені за підсумками роботи української делегації в межах переговорного процесу зі Сполученими Штатами, іншими міжнародними партнерами та представниками Російської Федерації з метою досягнення справедливого і сталого миру.

Рада доручила Міністерству закордонних справ спільно з Міністерством оборони в установленому порядку невідкладно підготувати та подати президентові України проєкти міжнародних договорів щодо гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, 4-5 лютого в Абу-Дабі відбувся другий раунд тристоронніх переговорів за участю делегацій України, США та РФ.

За його підсумками глава української делегації Рустем Умєров повідомив, що сторони протягом двох днів детально обговорювали невирішені питання, зокрема методи впровадження перемир’я та моніторинг припинення бойових дій.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.