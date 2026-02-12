Украина получит почти $38 млрд оборонной помощи, деньги направят на ПВО — Федоров
- По итогам встречи в формате Рамштайн союзники анонсировали $38 млрд оборонной помощи Украине.
- Министр обороны Михаил Федоров уточнил, что эти деньги направят на усиление ПВО, а также на развитие беспилотных технологий, в частности, дроны-перехватчики и средства для дальних ударов.
Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров по итогам встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины.
Федоров о военной помощи Украине
По его словам, значительную часть денег направят на усиление противовоздушной обороны Украины.
В то же время средства планируют выделить на украинские беспилотники, развитие дронно-штурмовых подразделений, Deep Strike, а также дроны-перехватчики.
Кроме этого, завтра, 13 февраля, в Мюнхене на ежегодной конференции по безопасности будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. У него запланированы встречи с ключевыми лидерами Европы и представителями США.
Недавно Зеленский заявил, что ключевым поручением для министра обороны Михаила Федорова является ускорение поставок новых пакетов помощи для укрепления украинской ПВО на заседании Рамштайн.