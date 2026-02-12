Во время заседания в формате Рамштайн партнеры анонсировали $38 млрд оборонной помощи Украине.

Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров по итогам встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Федоров о военной помощи Украине

Как отметил Федоров, союзники анонсировали $38 млрд оборонной помощи Украине во время очередного Рамштайна.

По его словам, значительную часть денег направят на усиление противовоздушной обороны Украины.

В то же время средства планируют выделить на украинские беспилотники, развитие дронно-штурмовых подразделений, Deep Strike, а также дроны-перехватчики.

Кроме этого, завтра, 13 февраля, в Мюнхене на ежегодной конференции по безопасности будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. У него запланированы встречи с ключевыми лидерами Европы и представителями США.

Недавно Зеленский заявил, что ключевым поручением для министра обороны Михаила Федорова является ускорение поставок новых пакетов помощи для укрепления украинской ПВО на заседании Рамштайн.

