Під час засідання у форматі Рамштайн партнери анонсували $38 млрд оборонної допомоги Україні.

Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров за результатами зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

Федоров про військову допомогу Україні

Як зазначив Федоров, союзники анонсували $38 млрд оборонної допомоги Україні під час чергового Рамштайну.

За його словами, значну частину грошей спрямують на посилення протиповітряної оборони України.

Водночас кошти планують виділити на українські безпілотники, розвиток дронно-штурмових підрозділів, Deep Strike, а також дрони-перехоплювачі.

Крім цього, завтра, 13 лютого, у Мюнхені на щорічній конференції з безпеки буде присутнім президент України Володимир Зеленський. У нього заплановані зустрічі з ключовими лідерами Європи та представниками США.

Нещодавно Зеленський заявив, що ключовим дорученням для міністра оборони Михайла Федорова є прискорення постачання нових пакетів допомоги для зміцнення української ППО на засіданні Рамштайн.

