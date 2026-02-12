Україна отримає майже $38 млрд оборонної допомоги, гроші спрямують на ППО — Федоров
- За підсумками зустрічі у форматі Рамштайн союзники анонсували $38 млрд оборонної допомоги Україні.
- Міністр оборони Михайло Федоров уточнив, що ці гроші спрямують на посилення ППО, а також на розвиток безпілотних технологій, зокрема, дрони-перехоплювачі та засоби для дальніх ударів.
Під час засідання у форматі Рамштайн партнери анонсували $38 млрд оборонної допомоги Україні.
Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров за результатами зустрічі Контактної групи з питань оборони України.
Федоров про військову допомогу Україні
Як зазначив Федоров, союзники анонсували $38 млрд оборонної допомоги Україні під час чергового Рамштайну.
За його словами, значну частину грошей спрямують на посилення протиповітряної оборони України.
Водночас кошти планують виділити на українські безпілотники, розвиток дронно-штурмових підрозділів, Deep Strike, а також дрони-перехоплювачі.
Крім цього, завтра, 13 лютого, у Мюнхені на щорічній конференції з безпеки буде присутнім президент України Володимир Зеленський. У нього заплановані зустрічі з ключовими лідерами Європи та представниками США.
Нещодавно Зеленський заявив, що ключовим дорученням для міністра оборони Михайла Федорова є прискорення постачання нових пакетів допомоги для зміцнення української ППО на засіданні Рамштайн.