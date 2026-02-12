Запустили ракеты Фламинго: ВСУ поразили арсенал боеприпасов и завод Прогресс в РФ
- ВСУ ракетами FP-5 Фламинго поразили один из крупнейших арсеналов ГРАУ МО РФ в Волгоградской области с мощной вторичной детонацией.
- Параллельно под ударами оказались оборонный завод Прогресс, склады боеприпасов и другие военные объекты РФ.
В ночь на 12 февраля ВСУ поразили арсенал хранения боеприпасов Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в районе Котлубаня с помощью ракет Фламинго.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Что известно о масштабной ночной операции ВСУ
Отмечается, что арсенал комплексного хранения ракет в ГРАУ Минобороны РФ в Котлубани является одной из крупнейших площадок для хранения боеприпасов российской армии.
– Зафиксированы мощные взрывы на территории объекта с последующей вторичной детонацией. Масштабы ущерба уточняются. Кроме того, в н. п. Мичуринск (Тамбовская область, РФ) было поражено предприятие по производству высокотехнологичного оборудования для авиационных и ракетных систем Мичуринский завод Прогресс. Предприятие задействовано в обеспечении армии РФ, – рассказали в Генштабе.
Предварительно известно о пожаре на территории завода, однако результаты и масштаб нанесенного ущерба еще уточняются.
Вооруженные силы также поразили склады боеприпасов врага на ВОТ Запорожской области в районе Терпенья и Розовки.
Там отмечают, что на данный момент удалось подтвердить, что в результате поражения 11 февраля нефтеперерабатывающего завода Волгоградский в Волгоградской области РФ повреждена основная установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-1, элементы АВТ-3 и инфраструктурные объекты на территории.
– На других объектах, в частности вторичной переработки, снижена нагрузка или произошла остановка. Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются, – подытожили в сообщении.
Силы обороны предупредили, что и в дальнейшем будут системно осуществлять меры для ослабления боевого потенциала россиян.
Напомним, главнокомандующий Александр Сырский сообщил, что ВСУ удерживают ключевые рубежи и контролируют ситуацию на горячих направлениях.