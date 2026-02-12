В ночь на 12 февраля ВСУ поразили арсенал хранения боеприпасов Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в районе Котлубаня с помощью ракет Фламинго.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Что известно о масштабной ночной операции ВСУ

Отмечается, что арсенал комплексного хранения ракет в ГРАУ Минобороны РФ в Котлубани является одной из крупнейших площадок для хранения боеприпасов российской армии.

– Зафиксированы мощные взрывы на территории объекта с последующей вторичной детонацией. Масштабы ущерба уточняются. Кроме того, в н. п. Мичуринск (Тамбовская область, РФ) было поражено предприятие по производству высокотехнологичного оборудования для авиационных и ракетных систем Мичуринский завод Прогресс. Предприятие задействовано в обеспечении армии РФ, – рассказали в Генштабе.

Предварительно известно о пожаре на территории завода, однако результаты и масштаб нанесенного ущерба еще уточняются.

Вооруженные силы также поразили склады боеприпасов врага на ВОТ Запорожской области в районе Терпенья и Розовки.

Там отмечают, что на данный момент удалось подтвердить, что в результате поражения 11 февраля нефтеперерабатывающего завода Волгоградский в Волгоградской области РФ повреждена основная установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-1, элементы АВТ-3 и инфраструктурные объекты на территории.

– На других объектах, в частности вторичной переработки, снижена нагрузка или произошла остановка. Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются, – подытожили в сообщении.

Силы обороны предупредили, что и в дальнейшем будут системно осуществлять меры для ослабления боевого потенциала россиян.

Напомним, главнокомандующий Александр Сырский сообщил, что ВСУ удерживают ключевые рубежи и контролируют ситуацию на горячих направлениях.

Источник : Генштаб ЗСУ

