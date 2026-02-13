Сьогодні, 13 лютого, президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Німеччині відвідав перше німецько-українське підприємство Quantum Frontline Industries, де вже виробляють дрони для Збройних сил України.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Зеленський на виробництві дронів

Супроводжував українську делегацію міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Володимиру Зеленському показали лінії виробництва та провели тестування першого виготовленого тут ударного дрона. Технологія — українська, безпілотники оснащені штучним інтелектом і вже довели свою ефективність на фронті.

— Сьогодні я прийняв перший спільно виготовлений ударний дрон. Ми побачили виробничу лінію і перший політ безпілотника. Це сучасна українська технологія. Він завдаватиме ударів, здійснюватиме розвідку, захищатиме наших воїнів, — наголосив президент.

За його словами, цього року 10 тис. дронів, виготовлених на цьому підприємстві, передадуть Силам оборони України.

Підприємство Quantum Frontline Industries стало першим серійним виробництвом українських дронів в Європі.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна давно працювала над відкриттям ліній спільного виробництва у Європі. Загалом до кінця року буде відкрито 10 спільних підприємств із виробництва українських БпЛА.

Президент Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу, уряду країни та міністру оборони Борису Пісторіусу, всьому німецькому суспільству за підтримку України.

Також у присутності Зеленського очільник МЗС України Андрій Сибіга та Борис Пісторіус підписали домовленість щодо інтеграції українських інструкторів до шкіл та бойових навчальних центрів Сухопутних військ Німеччини.

Джерело : Офіс президента

