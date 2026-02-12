Предприятия Украины получили первые разрешения на экспорт контролируемых товаров в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Украинские предприятия получили первые разрешения на экспорт вооружений

Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров в Telegram, контролируемый экспорт вооружения – это безопасность государства и развитие украинского оборонно-промышленного комплекса. А это в свою очередь, отмечает он, открывает путь к новым альянсам безопасности и расширению международного партнерства.

– Президент Украины поставил задачу открыть экспорт украинского вооружения в контролируемом формате. Мы его выполняем. Межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля возобновила работу и впервые за 8 месяцев провела заседание, – отметил Умеров.

По итогам заседания украинские предприятия получили первые разрешения на экспорт контролируемых товаров. Умеров подчеркнул, что все решения – под государственным контролем и с безусловным приоритетом потребностей Сил обороны.

– Сегодня производственные способности украинского ОПК превышают $55 млрд. В сферах БпЛА, РЭБ и разведки наши возможности уже больше, чем объемы внутренних закупок. Координированный экспорт позволяет привлекать инвестиции, масштабировать производство и запускать новые технологии для украинской армии, — подчеркнул он.

Умеров убежден, что украинский ОПК доказал свою эффективность в войне, и теперь задача Украины — превратить этот опыт в долгосрочную индустриальную силу и часть общей безопасности с партнерами.

