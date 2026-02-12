Украинским предприятиям предоставили первые разрешения на экспорт вооружения — Умеров
- Контролируемый экспорт вооружения – это безопасность государства и развитие нашего оборонно-промышленного комплекса, отметил Рустем Умеров.
- Секретарь СНБО добавил, что это открывает путь к новым альянсам безопасности и расширению международного партнерства.
- По его словам, украинский ОПК доказал свою эффективность в войне и теперь важно превратить этот опыт в долгосрочную индустриальную силу и в часть общей безопасности с партнерами.
Предприятия Украины получили первые разрешения на экспорт контролируемых товаров в сфере оборонно-промышленного комплекса.
Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров в Telegram, контролируемый экспорт вооружения – это безопасность государства и развитие украинского оборонно-промышленного комплекса. А это в свою очередь, отмечает он, открывает путь к новым альянсам безопасности и расширению международного партнерства.
– Президент Украины поставил задачу открыть экспорт украинского вооружения в контролируемом формате. Мы его выполняем. Межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля возобновила работу и впервые за 8 месяцев провела заседание, – отметил Умеров.
По итогам заседания украинские предприятия получили первые разрешения на экспорт контролируемых товаров. Умеров подчеркнул, что все решения – под государственным контролем и с безусловным приоритетом потребностей Сил обороны.
– Сегодня производственные способности украинского ОПК превышают $55 млрд. В сферах БпЛА, РЭБ и разведки наши возможности уже больше, чем объемы внутренних закупок. Координированный экспорт позволяет привлекать инвестиции, масштабировать производство и запускать новые технологии для украинской армии, — подчеркнул он.
Умеров убежден, что украинский ОПК доказал свою эффективность в войне, и теперь задача Украины — превратить этот опыт в долгосрочную индустриальную силу и часть общей безопасности с партнерами.