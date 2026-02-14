В воскресенье в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности для промышленности.

Графики отключения света по всей Украине

— Завтра, 15 февраля, в большинстве регионов Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, — говорится в сообщении Укрэнерго.

В компании отметили, что причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему Украины.

Состояние энергосистемы может меняться. Информацию о времени и масштабе отключений по конкретному адресу можно найти на страницах облэнерго в вашем регионе.

Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что все службы находятся в состоянии повышенной готовности в преддверии прогнозируемого похолодания, которое увеличит нагрузку на энергосистему.

В ближайшие дни Украину накроет типичный погодный маятник, ведь после относительно теплой субботы придет активный циклон со снегом, ветром и резким похолоданием.

