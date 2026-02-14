У неділю у більшості регіонів України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності для промисловості.

– Завтра, 15 лютого, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів, – йдеться у повідомленні Укренерго.

В компанії зазначили, що причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему України.

Стан енергосистеми може змінюватися. Інформацію про час і масштаб відключень за конкретною адресою можна знайти на сторінках обленерго у вашому регіоні.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що усі служби перебувають у стані підвищеної готовності напередодні похолодання, яке підвищить навантаження на енергосистему.

Найближчими днями Україну накриє типовий погодний маятник – після відносно теплої суботи прийде активний циклон зі снігом, вітром і різким похолоданням.

