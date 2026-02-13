В Киеве и области введено в эксплуатацию 20 МВт распределенной генерации. Дополнительные мощности планируют подключить в ближайшее время.

Об этом сообщил в Telegram министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Ситуация в Киеве остается сложной

Он отметил, что ситуация с электроснабжением и теплоснабжением остается сложной, поэтому работы по восстановлению продолжаются. К ним привлечено более 60 бригад электриков и 193 бригады тепловиков.

— Наращиваем мощность распределенной генерации. Уже введены 20 МВт в столице и области, в ближайшее время ожидаем дополнительные мощности. Все установки должны работать, а не просто стоять, – сказал Шмыгаль.

Министр добавил, что в течение недели со складов хабов Минэнерго было отправлено более 190 тонн гуманитарной помощи для нужд регионов. 13 февраля распределили 115 тонн оборудования.

Кроме того, правительство ожидает дополнительное финансирование Фонда поддержки энергетики Украины.

Ранее о взносах сообщили Швеция, Европейская комиссия, Дания и Германия – это более €82,5 млн на закупку необходимого оборудования.

Также Фонд уже получил €6 млн грантовой помощи от Министерства иностранных дел и торговли Австралии.

Напомним, 12 февраля Шмыгаль заявил, что при нынешнем состоянии энергосистемы возможно сохранить режим отключений электроэнергии в 3-3,5 очереди до конца февраля, если не будет новых повреждений энергообъектов во время российских обстрелов.

