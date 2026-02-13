У Києві та області введено в експлуатацію 20 МВт розподіленої генерації. Додаткові потужності планують підключити найближчим часом.

Про це повідомив у Telegram міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Ситуація у Києві залишається складною

Він зазначив, що ситуація з електропостачанням та теплопостачанням залишається складною, тому роботи з відновлення продовжуються. До них залучено понад 60 бригад електриків та 193 бригади тепловиків.

Зараз дивляться

– Нарощуємо потужність розподіленої генерації. Вже введені 20 МВт у столиці та області, найближчим часом очікуємо додаткові потужності. Усі установки мають працювати, а не просто стояти, – сказав Шмигаль.

Міністр додав, що протягом тижня зі складів хабів Міненерго було відправлено понад 190 тонн гуманітарної допомоги для потреб регіонів. 13 лютого розподілили 115 тонн обладнання.

Крім того, уряд очікує на додаткове фінансування Фонду підтримки енергетики України.

Раніше про внески повідомили Швеція, Європейська комісія, Данія та Німеччина – це понад €82,5 млн на закупівлю необхідного обладнання.

Також Фонд уже отримав €6 млн грантової допомоги від Міністерства закордонних справ і торгівлі Австралії.

Нагадаємо, 12 лютого Шмигаль заявив, що за нинішнього стану енергосистеми можливо зберегти режим відключень електроенергії у 3-3,5 черги до кінця лютого, якщо не буде нових пошкоджень енергооб’єктів під час російських обстрілів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.