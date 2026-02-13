Может пройти через несколько месяцев: Зеленский озвучил возможные сроки референдума
- Уже через несколько месяцев в Украине может пройти референдум, если удастся достичь компромисса с РФ.
- К тому же, Владимир Зеленский отметил важность того, чтобы мирное соглашение было приемлемо для украинцев.
- Также, по мнению президента, одновременное проведение референдума и выборов президента могло бы повысить явку и легитимность процедуры.
Мирное соглашение должно быть приемлемым для украинцев, референдум же может состояться уже через несколько месяцев, заявил президент Владимир Зеленский.
Зеленский о мирном соглашении и проведении референдума
Глава нашего государства заявил в интервью The Atlantic, что военно-политическое руководство страны не отрицает проведение референдума по мирному соглашению с РФ.
— Референдум имел бы огромную силу в плане обеспечения безопасности Украины, потому что я уверен, что весь мир признал бы референдум, будь он проведен надлежащим образом, — сказал он.
Зеленский подчеркнул, что если будет реальный компромисс со страной-агрессором, всенародный референдум может пройти уже через несколько месяцев.
Кроме того, он прокомментировал возможность референдума одновременно с президентскими выборами. По мнению Зеленского, такой шаг мог бы повысить явку и придать процедуре дополнительную легитимность.
К слову, ранее Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине могут быть проведены, если глава США Дональд Трамп нажмет на РФ и будет договорено о 2-3 месяцах прекращения огня.
В то же время, по его мнению, у президента США Дональда Трампа есть все возможности оказать давление на кремлевского диктатора Владимира Путина и достичь соглашения.