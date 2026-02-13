Мирна угода має бути прийнятною для українців, референдум ж може відбутися вже через кілька місяців, заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про мирну угоду та проведення референдуму

Голова нашої держави заявив в інтерв’ю The Atlantic, що військово-політичне керівництво країни не заперечує проведення референдуму щодо мирної угоди з РФ.

– Референдум мав би величезну силу в плані гарантування безпеки України, тому що я впевнений, що весь світ визнав би референдум, якби він був проведений належним чином, – сказав він.

Зеленський наголосив, що якщо буде реальний компроміс з країною-агресоркою, всенародний референдум може пройти вже через кілька місяців.

Зараз дивляться

Крім того, він прокоментував можливість проведення референдуму одночасно з президентськими виборами. На думку Зеленського, такий крок міг би підвищити явку та надати процедурі додаткової легітимності.

До речі, раніше Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні можуть бути проведені, якщо глава США Дональд Трамп натисне на РФ і буде домовлено про 2-3 місяці припинення вогню.

Водночас, на його думку, у президента США Дональда Трампа є всі можливості натиснути на кремлівського диктатора Володимира Путіна для досягнення цього.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.