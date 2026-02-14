Питання енергетичного перемир’я між Україною та Російською Федерацією поки не обговорюватимуть публічно.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Мюнхені 14 лютого.

Зеленський про енергетичне перемир’я

Кореспонденти запитали у Зеленського, чи планують обговорювати енергетичне перемир’я під час нового раунду переговорів між Україною та Росією.

– Поки не будемо говорити публічно щодо енергетичного перемир’я, – відповів президент України.

Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров уточнив, що це питання планують обговорити під час переговорів.

Але він стверджує, що українська сторона не може говорити публічно про це.

– Ми порушуватимемо це питання. Але ми не можемо говорити публічно, – стверджує Умєров.

Новий раунд переговорів між Україною, Росією та США відбудеться протягом 17-18 лютого у Женеві.

Крім цього, секретар РНБО Рустем Умєров оголосив перелік посадовців, які представлятимуть Україну на переговорах наступного тижня.

