Не говоритимемо публічно: Зеленський про енергетичне перемир’я з РФ
- Питання енергетичного перемир’я між Україною та РФ планують порушити під час переговорів у Женеві 17–18 лютого, проте деталі наразі не розголошуватимуть.
- Президент Володимир Зеленський та секретар РНБО Рустем Умєров підтвердили актуальність цієї теми, наголосивши на неможливості її публічного обговорення.
Питання енергетичного перемир’я між Україною та Російською Федерацією поки не обговорюватимуть публічно.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Мюнхені 14 лютого.
Зеленський про енергетичне перемир’я
Кореспонденти запитали у Зеленського, чи планують обговорювати енергетичне перемир’я під час нового раунду переговорів між Україною та Росією.
– Поки не будемо говорити публічно щодо енергетичного перемир’я, – відповів президент України.
Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров уточнив, що це питання планують обговорити під час переговорів.
Але він стверджує, що українська сторона не може говорити публічно про це.
– Ми порушуватимемо це питання. Але ми не можемо говорити публічно, – стверджує Умєров.
Новий раунд переговорів між Україною, Росією та США відбудеться протягом 17-18 лютого у Женеві.
Крім цього, секретар РНБО Рустем Умєров оголосив перелік посадовців, які представлятимуть Україну на переговорах наступного тижня.