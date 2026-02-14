Украинские силы противовоздушной обороны уже сбивают около 90% ударных беспилотников Shahed, которыми Россия ежедневно атакует украинские города и объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский о сбитии Шахедов

По словам президента, ежесуточно Россия применяет против Украины не менее сотни ударных дронов типа Shahed, а иногда количество запусков достигает 400–500 беспилотников за ночь.

Сейчас смотрят

— Каждую ночь мы сталкиваемся с не менее чем сотней Шахедов, иногда 400–500. Мы сбиваем 90% из них, — подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что для отражения атак украинские защитники используют различные инструменты, в частности современные перехватчики.

По его словам, Украина вместе с партнерами наращивает производство таких средств, чтобы со временем сделать иранские дроны неэффективными для России.

— Вместе с нашими партнерами мы производим их все больше. Мы дойдем до момента, когда Шахеды станут незначительными для России. Но ключевые слова здесь — вместе с партнерами, — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что Украина не имеет общей границы с Ираном и никогда не находилась с ним в конфликте.

В то же время именно иранские дроны, проданные России, используются для атак на гражданское население и критическую инфраструктуру Украины.

— Иранские дроны, которые они продали России, убивают людей, особенно украинцев, и разрушают нашу инфраструктуру, — заявил президент.

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия является самой сильной в Европе, а удержание Украины вне НАТО выглядит нелогичным, учитывая реальные угрозы безопасности континента.

Глава государства подчеркнул, что одним из ключевых вызовов для Украины остается защита энергетической инфраструктуры, в частности потребность в ракетах для систем противовоздушной обороны Patriot, NASAMS и IRIS-T.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.