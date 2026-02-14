Украина готова к проведению выборов, если это будет необходимо. Однако и Украина может объявить о прекращении огня, если выборы пройдут на территории Российской Федерации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

Зеленский о выборах в России

По словам Зеленского, президент США Дональд Трамп может надавить на российского диктатора Владимира Путина и обеспечить прекращение огня, после чего наш парламент изменит закон, и в Украине проведут выборы.

– Если американцам и россиянам нужны выборы в Украине – мы открыты к этому. Но мы также можем объявить прекращение огня россиянам, если они проведут выборы в России, – сказал Зеленский.

По мнению президента Украины, Путин – это раб войны, который советуется больше с царем Петром и императрицей Екатериной о территориальных завоеваниях, чем с любым живым человеком о реальной жизни.

