Зеленский: Украина может объявить прекращение огня, если россияне проведут у себя выборы
- На Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к проведению выборов при условии прекращения огня, которое может обеспечить давление США на Кремль.
- В то же время президент выдвинул встречное условие: Украина объявит перемирие, если выборы состоятся на территории России.
Украина готова к проведению выборов, если это будет необходимо. Однако и Украина может объявить о прекращении огня, если выборы пройдут на территории Российской Федерации.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.
Зеленский о выборах в России
По словам Зеленского, президент США Дональд Трамп может надавить на российского диктатора Владимира Путина и обеспечить прекращение огня, после чего наш парламент изменит закон, и в Украине проведут выборы.
– Если американцам и россиянам нужны выборы в Украине – мы открыты к этому. Но мы также можем объявить прекращение огня россиянам, если они проведут выборы в России, – сказал Зеленский.
По мнению президента Украины, Путин – это раб войны, который советуется больше с царем Петром и императрицей Екатериной о территориальных завоеваниях, чем с любым живым человеком о реальной жизни.