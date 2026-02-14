Українські сили протиповітряної оборони вже збивають близько 90% ударних безпілотників Shahed, якими Росія щодня атакує українські міста та об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на панельній дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки.

Зеленський про збиття Шахедів

За словами президента, щодоби Росія застосовує проти України щонайменше сотню ударних дронів типу Shahed, а іноді кількість запусків сягає 400–500 безпілотників за ніч.

Зараз дивляться

— Кожної ночі ми стикаємося з не менше ніж сотнею Шахедів, іноді 400–500. Ми збиваємо 90% із них, — наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що для відбиття атак українські захисники використовують різні інструменти, зокрема сучасні перехоплювачі.

За його словами, Україна разом із партнерами нарощує виробництво таких засобів, щоб із часом зробити іранські дрони неефективними для Росії.

— Разом із нашими партнерами ми виробляємо їх дедалі більше. Ми дійдемо до моменту, коли Шахеди стануть незначними для Росії. Але ключові слова тут — разом із партнерами, — зазначив президент.

Володимир Зеленський також наголосив, що Україна не має спільного кордону з Іраном і ніколи не перебувала з ним у конфлікті.

Водночас саме іранські дрони, продані Росії, використовуються для атак на цивільне населення та критичну інфраструктуру України.

— Іранські дрони, які вони продали Росії, вбивають людей, особливо українців, і руйнують нашу інфраструктуру, — заявив президент.

Під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія є найсильнішою в Європі, а утримання України поза НАТО виглядає нелогічним з огляду на реальні загрози безпеці континенту.

Глава держави наголосив, що одним із ключових викликів для України залишається захист енергетичної інфраструктури, зокрема потреба в ракетах до систем протиповітряної оборони Patriot, NASAMS та IRIS-T.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.