Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия является самой сильной в Европе, и поэтому непонятно, почему наши вооруженные силы не в НАТО.

Об этом глава государства сказал во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

Потребность Украины в ПВО

По словам Зеленского, перед Украиной в первую очередь стоит энергетический вызов — нам нужны ракеты для систем Patriot, NASAMS и IRIS-T. Он поблагодарил Норвегию, Германию и другие страны, которые предоставляют нам ракеты для этих систем ПВО.

Сейчас смотрят

— Я благодарю все страны, которые помогают Украине. Также я горжусь украинскими солдатами, которые отражают российские атаки, и нашей логистикой, которая обеспечивает работу этой системы в течение четырех лет. Именно смелость и стойкость украинцев имеют решающее значение, — подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский спросил присутствующих, готова ли Европа к вызовам современной войны, к угрозе, которую несет Российская Федерация, и смогут ли страны в случае необходимости убедить более сильные страны помочь.

По его словам, война в Украине длится уже 1452 дня — это дольше, чем кто-либо предполагал.

Владимир Зеленский отметил, что только за январь Россия выпустила по Украине более 6 000 ударных дронов, 158 ракет различных типов и 5500 управляемых авиабомб. По его словам, в Украине нет ни одной электростанции, которая не была бы повреждена российскими ударами.

Владимир Зеленский рассказал, что во время этой войны оружие очень сильно эволюционировало. Например, когда иранский режим впервые дал России Шахеды, то это были обычные беспилотники, которые было легко сбивать. Однако сейчас они оснащены реактивными двигателями и искусственным интеллектом. Также они могут летать на разных высотах, могут нести на себе FPV-дроны и ими может управлять оператор в реальном времени.

По словам Зеленского, Украине пришлось очень долго давить и просить партнеров о более сильном оружии, например, на получение РСЗО HIMARS и танков ушли месяцы, а на получение самолетов — годы.

Украинская армия — самая сильная в Европе

По словам Зеленского, прежде чем Россия вторглась в 2022 году, Украина говорила миру о необходимости уже действовать превентивно. Тогда президент отправил в США главнокомандующего Валерия Залужного, чтобы он договорился о Джавелинах и Стингерах, о реальном оружии для нас.

— Чтобы россияне увидели, что мы не стоим с голыми руками, — сказал президент.

— Но единственный практический совет, который в то время мог дать генерал Милли Украине, — это копайте траншеи. Такой ответ привез мне мой главнокомандующий. Только представьте, тысячи российских войск на ваших границах, масса военной техники, и все, что вы слышите, — это копайте траншеи, — сказал Зеленский в своем выступлении.

По его словам, нужна общая оборонная политика, и именно поэтому Европа нуждается в Украине.

— Украинская армия — самая сильная в Европе благодаря нашим героям. Я думаю, это просто глупо держать эту армию вне НАТО. Но это должно быть ваше решение, а не решение Путина, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее президент Украины заявил, что для обеспечения послевоенных гарантий безопасности может потребоваться вмешательство Конгресса США. В то же время призывы к компромиссам в адрес Киева не являются справедливыми.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.